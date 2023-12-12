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بو حبيب بعد لقائه فلكورتورك في جنيف: لبنان يتمسك بالقانون الدولي الإنساني كغطاء شرعي لحمايتة من الأطماع الإسرائيلية

12
DECEMBER
2023
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أعرب وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبد الله بوحبيب بعد لقائه المفوض السامي لحقوق الإنسان فلكور تورك في مقر الأمم المتحدة في جنيف عن تقديره لموقف المفوض السامي تجاه لبنان، وأكد التمسك بتعزيز وجود المقر الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان في بيروت.

وقال: "الذكرى الـ٧٥ للإعلان العالمي لحقوق الإنسان تعني لبنان كثيرًا، وبخاصة أننا ساهمنا بصياغته من خلال الكبير شارل مالك مقرر اللجنة في حينه"، مؤكدًا "تمسك لبنان البلد المحب للسلام بالقانون الدولي الإنساني كغطاء شرعي لحمايتة من الأطماع الإسرائيلية".

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