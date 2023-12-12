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فياض يترأس وفد لبنان إلى مؤتمر الطاقة العربي في قطر.. بحث في سبل تفعيل إتفاقات توريد الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سوريا الى لبنان

12
DECEMBER
2023
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ترأس وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فيّاض وفد لبنان الرسمي الى مؤتمر الطاقة العربي الثاني عشر المنعقد في الدوحة بدعوة من الحكومة القطريّة، حيث شارك وأعضاء الوفد المؤلف من رئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان الاستاذ كمال حايك وأعضاء مجلس إدارة هيئة إدارة قطاع البترول بالتكليف كابي دعبول ووسام الذهبي ووسام شباط ومستشار الوزير الدكتور خالد نخلة في فعاليات إطلاق أعمال المؤتمرالمنعقد تحت رعاية أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وبرئاسة وحضور وزير الدولة لشؤون الطاقة في دولة قطر المهندس سعد بن شريدة الكعبي وعدد كبير من وزراء الطاقة العرب.

بدأ المؤتمر بإستضافة سموّ الأمير تميم بن حمد آل ثاني للوزراء المشاركين في المؤتمر حيث تم التطرق الى الأهداف المتوخّاة من انعقاده في الدوحة وتمنى سموّ الأمير التوفيق والنجاح لفعاليات المؤتمر.
وبعد اختتام الجلستين الافتتاحين، عقد الوزير فيّاض والوفد اللبناني سلسلة من اللقاءات الوزارية حيث عقد اجتماع مع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري المهندس سعد بن شريدة الكعبي الذي بحث معه سبل التعاون بين دولتي قطر ولبنان في مجالات الطاقة لا سيما أنشطة الإستكشاف في المياه البحرية اللبنانية ومشاركة الإئتلاف الذي يضم قطر للطاقة وتوتال إنرجيز الفرنسية وإيني الإيطالية في دورة التراخيص الثانية بعد تقديم الائتلاف عرضي مزايدة على الرقعتين ٨ و١٠، كما والإستثمار في مجال الطاقة المتجدّدة في لبنان.

مباحثات مع وزير النفط العراقي
من جهّة أخرى، عقد الوزير فيّاض إجتماعاً مع نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، وزير النفط العراقي الأستاذ حيّان عبد الغني السواد حيث شكر الوزير فيّاض مجدداً للعراق شعباً وقيادةً على الدعم المتواصل للبنان عبر مدّه بالفيول لزوم تشغيل معامل إنتاج الكهرباء.
وشرح الوزير فيّاض لنظيره الخطوات الإصلاحية الكبيرة التي قامت بها وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان على صعيد قطاع الكهرباء لا سيما تعديل التعرفة الذي سمح بإستعادة المؤسسة لتوازنها المالي. وأبلغ الوزير عبد الغني الوزير فيّاض بجهوزيّة العراق لتوقيع عقد توريد النفط الخام للبنان مع بداية العام 2024 ما سيسمح بزيادة التغذية بالتيار الكهربائي الى الحدّ الأقصى لمعامل الإنتاج (حوالي 1400 ميغاوات بعد إتمام عمليات الصيانة العامة). وتداول الطرفان بموضوع إنشاء المنصّة الخاصة بتقديم الخدمات اللبنانية للجانب العراقي مقابل الفيول والتي أقرّتها الحكومة اللبنانية في جلستها الأخيرة.

لقاء وزاري رباعي
كما عقد الوزير فيّاض لقاءاً وزاريّاً رباعيّاً ضمّ وزير النفط والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملّا، وزير النفط والثروة المعدنية السوري الدكتور فراس قدّور ووزير النفط والثروة المعدنية الأردني المهندس صالح الخرابشة حيث تمّ البحث في سبل تفعيل إتفاقيات توريد الغاز المصري والكهرباء الأردنية عبر سوريا الى لبنان وذلك في ظلّ التأخر الحاصل بالتمويل المنتظر من البنك الدولي. وإتّفق المجتمعون على أن يقترح الوزير فيّاض آلية للتمويل المباشر من قبل مؤسسة كهرباء لبنان لدفع المبالغ الشهرية التي ستتوجّب للجانبين المصري والأردني الذي أصبح ممكنا بفعل زيادة التعرفة وأموال الجباية والتي أفضت الى الملاءة الماليّة للمؤسسة، على أن يصار بعدها الى التواصل مع الجانب الأميركي من قبل الجانبين المصري والأردني بغية الحصول على الموافقات اللازمة المتعلّقة بعقوبات قانون قيصر قبل البدء بإستجرار الغاز والكهرباء الى لبنان.

لقاء مع وزير الطاقة الجزائري
وإختتم الوزير فيّاض إجتماعاته في اليوم الأول للمؤتمر بلقاء مع وزير الطاقة والمناجم الجزائري المهندس محمد عرقاب حيث تمّ البحث في السبل الآيلة الى تفعيل الشراكة بين البلدين.

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