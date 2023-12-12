ورشة عمل للجنة شؤون المرأة في قضاء زحلة مع الدكتورة ماري الدبس وجمعية كفى‎

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نظمت لجنة شؤون المرأة في التّيار الوطني الحر في زحلة، بمناسبة اختتام حملة الـ16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، ورشة عمل مع الدكتورة ماري ناصيف الدبس وجمعية كفى ممثلة بالأستاذة ألفت أبي فرّاج، بحضور النائب سليم عون، ومنسقة لجنة المرأة المركزية في التيار جمانة سليلاتي، والإعلامية رندلى جبور، ومنسق القضاء ابراهيم أحمراني.

وبعد كلمة ترحيبية من منظمة النشاط ومسؤولة اللجنة في قضاء زحلة شانتال هندي، سلّطت الدكتورة ماري الدبس الضوءَ على أهيمة التشريع في المجلس النيابي، لما له انعكاساته المساعِدة في مناهضة العنف.

كما عرضت الأستاذة ألفت أبي فراج فيديو قصيراً عن العنف الذي تتعرض له المرأة، وتحدثت عن الأطر القانونية التي تساهم في مكافحة ظاهرة العنف التي تسمح بالمحاسبة وردع المعنِّفين.