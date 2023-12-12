خاص - الثنائي عن سيناريو القوات: خيال علمي.. ومصادر: تحاول تبرئة ذمّتها!

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خاص tayyar.org -



وصفت مصادر الثنائي الشيعي السيناريو الذي سرّبته القوات اللبنانية ليل أمس عن الجلسة التشريعية وما سمّته "الغدر" و"المؤامرة" على قائد الجيش العماد جوزاف عون والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، بأنه ضرب من ضروب التشويق والخيال العلمي. ولفتت إلى أن هذا التسويق القواتي غرضيّ بحت يرمي إلى وضع بند التمديد في رأس جدول أعمال الجلسة التشريعية، بحيث ينسحب نواب القوات مباشرة بعد إقراره، فينتفي النصاب وتسقط الجلسة.



وتعتبر مصادر سياسية أن القوات التي باتت في مواجهة مع الرأي العام، وخصوصا المسيحي منه، في مسألة تغطيتها التشريع في طل غياب رئيس الجمهورية، تحاول تبرئة ذمّتها من خلال إثارة الغبار والتحريض المفضوح. وتشير الى أن ما فعلته القوات حتى الآن منذ تبنيها التمديد أساء الى المعنيّ، خصوصا بعدما وضعت المسألة في صلب البازار السياسي. وتاليا تتحمّل مسؤولية ما قد ينتج عن مجمل هذا المسار.