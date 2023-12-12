هذا ما حذّر منه ناصر قنديل في انتقاد الدور المصري إزاء الحرب وطوفان النيل!

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علَّق الإعلامي ناصر قنديل على الإنتقادات التي تُوجّه للدور المصري تجاه ما يحصل في فلسطين وكتب على "إكس": "هناك خصوصية وحساسية للحديث عن ‎مصر اريد لفت الانتباه اليه لكل مؤمن بالمقاومة ومحب لفلسطين:

- مصر هي الدولة العربية الأكبر حجما ودورا ومكانة وهي الأهم بوجودها على حدود فلسطين، وتكفي المقارنة بين الحال العربية في زمن جمال ‎عبد الناصر وفي ازمان ما بعده لمعرفة أهمية مصر، وفي قلب كل عربي حب خاص لمصر وعتب على قدر المحبة وتوق لعودتها تحتل مقعدها في المسرح العربي والمشهد الدولي وتكون السند لفلسطين، وأول الغيث ان نرى ‎معبر رفح معبرا مصريا فلسطينيا خالصاً".

واضاف قنديل: "في كامب ديفيد لم تخرج مصر فقط من مسؤوليتها القومية وتمنح كيان الاحتلال فرصة التحكم بالمنطقة، وحسب، بل ارتكب حكامها خطيئة تاريخية بالتخلي عن موجب الأمانة باستعادة ‎غزة التي كانت عهدة مصرية يوم تم احتلالها، ولا يحق لمصر ان تقيم سلاما دون استعادتها وتسليمها حرة للفلسطينيين، ومثلها حال ‎الأردن مع ‎الضفة الغربية و ‎القدس، وبالتالي فان استعادة غزة لا تزال مسؤولية مصرية حتى تتحرر".

- وأكد قنديل: "الجيش المصري والشعب المصري يحملان حبا عميقا لفلسطين ووعياً عميقاً لخطر كيان الاحتلال ولذلك فشل فيها ‎التطبيع، الذي استحوذ على سواها من الذين لا ناقة لهم ولاجمل في الحروب لأجل ‎#فلسطين، لكن مصر غارقة بين مجموعة أزمات تشتت الوعي وتضعف العزيمة وتكبل الإرادة، ضغوط اميركية مالية وتخل عربي بطلب اميركي، لقمة عيش يطاردها المصريون وتركض أمامهم، ترهل سياسي أصاب الأحزاب والنخب، كذبة الربيع العربي وما خربته النخب المتأمركة، ما خلفته مرحلة الأخوان المسلمين في الحكم من تعقيدات ومخاوف، حجم التركيز الغربي النابع من ادراك خطورة استعادة مصر لوعيها وخطابها ومكانتها.

وأوضح قنديل: "لا شيء يقول ان مصر ستعود قريبا الى حيث نحب جميعا أن تكون، ومن حولها حصار من السودان الى ليبيا الى سد النهضة الى تحديات حرب غزة، وعند المصريين حساسية لكل انتقاد للحاكم و يتحول بنظرهم كل خطاب عن موقف حكوماتهم ودرجة تحرك شارعهم ومواقف نخبهم الى حالة عدائية، فيزداد تعقيد الصورة أكثر".

- وختم قنديل منشوره بالتأكيد: "لذلك ننتقد بلغة هادئة محسوبة، ونشير الى كل ايجابية بحرارة حتى لو كان حجمها متواضعا وافقها ضيقا، ولأن لمصر خصوصية، فمن خصائصها انها تشبه النيل كما قال الاستاذ محمد حسنين هيكل عندما يأتي الطوفان يأتي فقط ولا يصدر اشارات تحذير، فليس لنا الا الصبر سلاح، وعقل بارد، وقلب دافئ، وامل كبير".