البعريني: لن نرى رئيساً للجمهورية قبل العام 2026!

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الأنباء الكويتية: بيروت - أحمد منصور-

اعتبر عضو تكتل ««الاعتدال الوطني» النائب وليد البعريني «انه في ظل الانقسام السياسي الكبير في لبنان لن نرى رئيسا للجمهورية قبل العام 2026، ولا يمكن ان يصل مجلس النواب الى انتخاب رئيس»، ورأى انه سينتهي العقد النيابي، وقد يتم التمديد لمجلس النواب، ولكن على الرغم من كل ذلك، لن يتم انتخاب رئيس للجمهورية إذا لم تحصل تحالفات ضمن مجلس النواب حتى نصل الى 86 صوتا لانتخاب الرئيس.

وقال البعريني في تصريح لـ «الأنباء»: «لقد جرت العادة في لبنان، ان رئيس الجمهورية لا يصل إلا من خلال التوافق. ان الخلاف داخلي في لبنان، وان ما يجري في غزة والوضع الإقليمي والدولي، قد يكون عقبة، لكن الوضع اللبناني شأن داخلي، وان الانقسام الداخلي بيننا هو الذي يعيق انتخاب رئيس الجمهورية».

وأضاف «للأسف ما من احد من السياسيين والقيمين على البلد، لديه اي رحمة، على الرغم من كل نداءاتنا ودعواتنا، فالشعب اللبناني لم يعد بمقدوره التحمل، الدولة انهارت، والحكومة اليوم عليها أعباء كبيرة، ولكن لا يمكن ان تكتمل الأمور إلا في إعادة تنظيم الدولة اللبنانية».

وعن التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون، أشار البعريني الى انه تم قطع شوط كبير في هذا المجال، حيث سيتم التمديد للعماد عون من خلال مجلس النواب.