عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 12 كانون الأول 2023

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النهار: هذا جبران الحرية

الأنباء الكويتية: صيغة «لا غالب ولا مغلوب» لتجنّب لعبة النصاب!

مسار التمديد لقائد الجيش ينطلق اليوم.. وبري يحدد الخميس موعداً للجلسة التشريعية

الشرق الأوسط السعودية: «هآرتس»: إسرائيل و«حماس» لم تقدما اقتراحات جديدة لوقف النار

إدارة بايدن يحدوها «أمل محدود» في التوصل لهدنة أخرى



الوطن السورية: اتصالات بين روسيا وفصائل فلسطينية.. ودول أوروبية تطالب الاتحاد بالدعوة لوقف الحرب على غزة … الاحتلال يُصعّد عدوانه وعشرات المجازر خلال ساعات.. والمقاومة تخوض معارك ضارية من مسافة صفر