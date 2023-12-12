الجلسة التشريعية... "حل وسط ليس فيه من غالب أو مغلوب"؟

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الأنباء الكويتية: مصادر متابعة نقلت لـ «الأنباء» ان «القوات اللبنانية» طلبت ضمانة لحضورها الجلسة التشريعية المزمع عقدها الخميس، بحيث لا يعمد بعض النواب إلى مغادرة القاعة بعد تمرير مشاريعهم، وبالتالي افقاد النصاب قبل الوصول إلى اقتراح التمديد لقائد الجيش.

المصادر كشفت عن حل وسط ليس فيه من غالب أو مغلوب، بحيث يكون موضوع التمديد بندا اول يصوت له «القواتيون» و«الكتائب» و«تجدد» و«الاعتدال السني» ومن دون «حزب الله» و«التيار»، وعند الانتقال إلى البند الثاني من الجدول تحضر «القوات» تأمينا للنصاب ولا تصوت لمصلحته.

وفي حال عدم الالتزام بهذه الصيغة، قالت المصادر: ينبغي العودة إلى مجلس الوزراء مهما كانت محاذير الرئيس نجيب ميقاتي