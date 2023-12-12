بري ستسير بالتمديد لقائد الجيش

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الأنباء الكويتية: دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري الى جلسة تشريعية لدرس المشاريع واقتراحات القوانين المنجزة من اللجان، وذلك يوم الخميس المقبل.

وأكد بري أن كتلته النيابية ستسير بالتمديد لقائد الجيش، ولو انه كان يفضل مرور ذلك عبر مجلس الوزراء، لافتا إلى انه ما دام الأخير غير قادر على الأمر، فلم يبق من طريق الا عبر مجلس النواب. وحذر بري من التلاعب بنصاب الجلسة التشريعية، رافضا المقارنة بين مسألة قائد الجيش وقضية المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة على اساس ان حالتي المؤسستين الأخيرتين مختلفتان عن الأولى، مشددا على ان ما يهمه عدم حصول فراغ في قيادة المؤسسة العسكرية في مثل هذه الظروف الخطرة على الحدود جراء التهديدات الاسرائيلية وخروقها المفتوحة لقواعد الاشتباك، موضحا ان كل الرسائل الأخيرة التي حملها الفرنسيون ووفود أخرى ركزت على مسألتي التمديد لقائد الجيش والوضع في الجنوب، ومن دون ان يأتي احد على ذكر التوجه لإدخال تعديل على القرار الاممي 1701 في مجلس الأمن.