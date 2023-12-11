هيئة كولكو تورنتو في التيار الوطني الحر تحيي حفل غذائها العائلي السنوي

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أحيت هيئة كولكو تورونتو في التيار الوطني الحر حفل غذائها العائلي السنوي بمناسبة حلول شهر الأعياد الميلادية المباركة وتزامناً مع عيد القديسة بربارة وذلك بحضور فعاليات وشخصيات وعائلات الجالية اللبنانية في تورونتو المناصرين والمنتسبين للتيار الوطني الحر ، وقد ألقى منسق تورونتو كلمة مقتضبة بالمناسبة مرحباً بالحضور وتمنى للجميع قضاء أعياد سعيدة رغم ما يمر به لبنان من مخاطر محدقة وخاصة ما يحصل في الجنوب الحبيب، وما يحدث في غزة من استمرار لدوامة العنف والظلم والأستنزاف البشري الحاصل في الأراضي المحتلة. وفي الختام تم توزيع بطاقات على المنتسبين الجدد.