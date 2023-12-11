بري تابع المستجدات السياسية والميدانية مع سفير اوستراليا ...بو صعب : الحل لا زال متاحاً امام الحكومة لإنجاز شيء قانوني

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استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير استراليا في لبنان أندرو بارنز حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .



كما تابع الرئيس بري تطورات الاوضاع وآخر المستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة اسرائيلية عدوانها على قطاع غزة ولبنان خلال لقائه دولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية السابق ميشال المر بحضور النائب ميشال المر

وبعد اللقاء تحدث المر :

ثلاثة عناوين بحثت اليوم مع دولة الرئيس بري ، أكيد موضوع الجنوب و الانتهاكات الاسرائيلية التي تمارس على الاراضي اللبنانية ، وموضوع قواعد الاشتباك التي نتمنى و التي لسوء الحظ نحن في حرب ، نتمنى ان تبقى و لا تتمدد اكثر لأن الوضع لا يتحمل و لا البلد يتحمل و لا الوضع الاقتصادي و الاجتماعي يتحمل.

واضاف الملف الثاني موضوع الفراغ في قيادة الجيش اللبناني و كما تعرفون اني كنت في هذه الوزارة تسع سنوات و أعرف خطورة الفراغ خاصة اذا صار فراغ اثناء السلم فكيف اذا كنا في وضع حرب ، لهذا السبب أكد الرئيس بري انه سيقوم بما يلزم حتى لا يقع الفراغ بقياد الجيش .

وتابع : الموضوع الثالث هو الفراغ في رئاسة الجمهورية مشكلته الكبيرة هو الصراع الداخلي و تحديداَ الصراع المسيحي – المسيحي الذي نتألم منه جميعا الرئيس بري يتألم منه ايضا ، كان من المفروض في هذا الوضع ان نكون محصنين أن يكون هناك رئيس وحكومة و أجهزة امنية و جيش ، نحن اليوم بلد من دون رأس ،





وأضاف : التمثيل المسيحي اصبحت “شحادة ” نحنا نشحد التمديد لقائد الجيش لبضعة اشهر لان هناك حرب و نريد تقطيع المرحلة وهذا الشيء مؤسف ومؤلم ووصلنا الى هنا من وراء مواقفنا نحنا كمسيحيين تحديدا وصراعاتنا الداخلية ، ان كنا نريد وضعها في الاولويات لان هناك حرب ، يجب ان يكون هناك إنتخابات رئاسية اليوم قبل الغد وهذا الشيء ليس مؤمن و ليس هناك من فريق مسيحي متفق مع الاخر على شخص لسؤ الحظ متفقين كلهم ضد شخص لكنهم ليسوا متفقين على شخص.

واضاف : موضوع قياد الجيش ، لا يعتبر احد ان هناك اتفاق مسيحيا على التمديد لقائد الجيش لكن هناك خوف من الشعبوية التي يمكن ان تضربهم اذا لم يمشوا بالتمديد و الا كنا اختلفنا على اسم قائد الجيش ومن قائد الجيش و اذا نمدد او لا .

اما في موضوع الجنوب و انا اتكلم من رأيي الشخصي اكيد العدو الاسرائيلي اذا سمحت له الظروف بتوسيع نطاق الحرب الى لبنان لن يقصر لان حكومة نتنياهو في مأزق كبير و هو بمأزق اكبر هذه قرآتهم نسمعها باعلامهم ، هو يعتبر ان تكبير مساحة المعركة يجر من ورائها اميركا و بعض الدول التي يمكن ان يجرها الى هذا الصراع ويحدث صراع اقليمي بالمنطقة حتى يقدر ان ينجو برأسه وحكومته في هذه المرحلة ، لهذا السبب يجب ان نكون دقيقين كثيرا في هذا الموضوع .

•وحول موقفه من التمديد و ان كان نجله سيصوت للتمديد ؟

هو هنا يمكنك ان تسأليه لكن مثلما قال لي هو سيصوت مع التمديد

وردا على سؤال حول القرار 1701 نشر الجيش على الحدود ؟

اجاب المر : 1701 انا احد الذين نصوا هذا الاتفاق عندما ذهبنا الى روما وعملنا عليه الذي اعتبر لغاية اليوم انه خلق اهتمام بلبنان لان هناك اكثر من ثلاثين دولة من ضمن قوة اليونيفيل العاملة في الجنوب في وقتها البعض لامنا لماذا قمتم بهذا الاتفاق و فيه ثغرات و لكن هذا امن الحماية للبلد ، تعديل 1701 يعني نسفه هذا شيء خطير جدا و لا يجب ان نفكر به ، تطبيق 1701 شيء اخر نحنا ملتزمون به كلبنانيين و اكيد الحكومة كما نرى و نسمع و المجلس النيابي ملتزمين بال 1701 اما تعديله فهو خدمة لاسرائيل .

وردا على سؤال حول موقف الرئيس بري من هذا الموضوع ؟

اجاب : هو ملتزم بال 1701 كاملا و لم يدخل بالتفاصيل اكثر و انا اقول فلننفذ ال 1701 و هذا يكفي .

هل هناك رسالة دولية من نتنياهو حول سحب حزب الله عن الشريط الحدودي ؟

ليس هناك من رسائل دولية تنقل عن لسان نتنياهو هو لا يملك القدرة على التكلم بلسان نصف حكومته ، الامريكيين و الفرنسيين اتوا و موفدين أيضاً طرحوا موضوع التهديدات على لبنان ، أنا رأيي الشخصي ، الوضع السياسي لنتنياهو ووضعه بعد الحرب أكيد ليس وضعا سياسيا مريحاً و حتى لا اقول أكثر من ذلك ، لهذا السبب هو يستطيع ان يقلب الطاولة و يجر الدول المتعاطفة معه ، لذلك يجب ان نكون منتبهين كثيرا .

وسئل المر هل هناك خطر حقيقي لتمدد الحرب ؟

أنا لدي ثقة ، بأن الذي يتعاطى بملف الجنوب ، الجيش اللبناني و الحكومة و الرئيس بري و المقاومة على الارض لديهم الوعي الكافي حتى لا نصل الى هنا .

وبعد الظهر ترأس الرئيس نبيه بري إجتماعاً لهيئة مكتب مجلس النواب بحضور نائب رئيس المجلس النيابي الياس أبو صعب وأميني السر النائبين هادي أبو الحسن وآلان عون والمفوضين النواب ميشال موسى وكريم كبارة وهاغوب بقرادونيان وأمين عام مجلس النواب عدنان ضاهر .

وبعد الإجتماع تحدث نائب رئيس مجلس النواب الياس أبو صعب : اجتمعت اليوم هيئة مكتب مجلس النواب برئاسة دولة الرئيس نبيه بري ودرست مشروع لجدول أعمال الهيئة العامة التي سوف تعقد هذا الاسبوع ، وتم دراسة عدد من المشاريع القوانين وتم الإتفاق على إدراج جميع المشاريع والإقتراحات القوانين المنجزة من اللجان النيابية وبالتالي إضافة اليها يكون هناك عدد من القوانين المعجلة المكررة وهذه عددها حوالي 105 قانون معجل مكرر ، ولكن ليس لهية مكتب المجلس النيابي أن تبت بها ، هناك قوانين تشبه بعضها البعض وهناك أخرى يمكن دمجها لكن بعد صدور الجدول النهائي يتم اختيار القوانين المعجلة المكررة التي سوف تضم الى المشاريع والاقتراحات القوانين ال 16 المنجزة من اللجان النيابية .

ورداً على سؤال حول ما اذا كان هناك من خطة لاستدراج القوات اللبنانية للمشاركة في الجلسة من خلال جدول اعمال فضفاض ؟

اجاب ابو صعب : ما سأقوله الآن يعبر عن رأيي الشخصي فقط اولاً ليس بوارد المجلس النيابي إستدراج احد الى الجلسات التشريعية فهي عندما تكون لها حاجه من اجل إيجاد حل لأمور المواطنين على كل المستويات يجب ان تكون هي الأولوية ولا يجب ان يكون احد محرج على الاطلاق ، أما في موضوع الإحراج بسبب التمديد ايضاً باسمي الشخصي لا أتمنى للمجلس النيابي الذي يعجز عن الإجتماع بشكل دوري ويشرع في كل الامور المتعلقة بالتربية والصحة وبالامور العام ويكون قادر على الاجتماع فقط للتمديد لشخص أو لشخصين أو لأكثر ، وغير قادر أن يجتمع لإنتخاب رئيس للجمهورية وبالتالي ليس هذا ما نعول عليه ، هذا رأيي الشخصي ولكن ليس هناك إحراج لاحد هناك جدول أعمال منجز في اللجان ، في الجلسة المتفق عليه يقر وما لا يتم التوافق عليه لا يقر .

وحول القوانين القوانين المعجلة المتصلة بالتمديد لقائد الجيش أجاب ابو صعب : نحن لا زلنا نقول قد يكون هناك حل في الحكومة واذا لم يحصل ذلك واضطررنا لمناقشة حل في الحكومة او في المجلس ما يجب ان يعمل يجب ان يعمل ويجب ان نأخذ بعين الإعتبار الطعون التي يمكن ان تحدث سواء بقرار من الحكومة او بقانون من المجلس النيابي ، الحل لا زال متاحاً امام الحكومة لانجاز شيء قانوني الجهد لا زال قائماً للوصول لأفضل حل ، والرئيس بري يستطيع ان يحدد الأولويات في موضوع في مواضيع القانون القوانين المعجلة المكرره على جدول اعمال جلسة التشريعية ، المطلوب منا ان ندرس قوانين ونتجنب الطعون بها بسهولة .

على صعيد آخر دعا رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الى جلسة تشريعية لدرس المشاريع واقتراحات القوانين المنجزة من اللجان وذلك في تمام الساعة 11:00 من يوم الخميس الواقع في 14/12/2023