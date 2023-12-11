طائرة مدنية إسرائيلية حلقت فوق لبنان!!

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كشف موقع "يديعوت أحرونوت" ، عن أن طائرة مدنية إسرائيلية تابعة لشركة "إلعال" مرّت من فوق لبنان في 9 أكتوبر تشرين الأول الماضي، أي بعد يومين من عملية "طوفان الأقصى".

ولفت الموقع الى أن "الطائرة الإسرائيلية التي أقلعت من تل أبيب متجهة إلى فلوريدا، انحرفت عن مسارها، وطارت فوق مشارف مدينة صور في جنوب لبنان، ولحسن الحظ أنها وصلت في نهاية المطاف إلى وجهتها بسلام".

وبحسب الموقع الاسرائيلي، فإنه لحساسية الحدث وخطورته، اختار عدم النشر في حينه عن الموضوع، والاستجابة لطلب نائب مدير عام العمليات في شركة الطيران بعدم نشر الخبر في بداية الحرب.

ولفت الموقع إلى أن الخطوط الجوية التي تعمل منذ 7 تشرين الاول، هي بالأساس لشركات طيران إسرائيلية، وعلى رأسها "إلعال"، مضيفاً أن الشركة واصلت رحلاتها إلى أوروبا، والولايات المتحدة، وجنوب أفريقيا، والشرق الأدنى، فيما ألغت معظم الشركات الأجنبية رحلاتها إلى إسرائيل.