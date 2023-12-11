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طائرة مدنية إسرائيلية حلقت فوق لبنان!!

11
DECEMBER
2023
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كشف موقع "يديعوت أحرونوت" ، عن أن طائرة مدنية إسرائيلية تابعة لشركة "إلعال" مرّت من فوق لبنان في 9 أكتوبر تشرين الأول الماضي، أي بعد يومين من عملية "طوفان الأقصى".

وبحسب الموقع الاسرائيلي، فإنه لحساسية الحدث وخطورته، اختار عدم النشر في حينه عن الموضوع، والاستجابة لطلب نائب مدير عام العمليات في شركة الطيران بعدم نشر الخبر في بداية الحرب.

ولفت الموقع إلى أن الخطوط الجوية التي تعمل منذ 7 تشرين الاول، هي بالأساس لشركات طيران إسرائيلية، وعلى رأسها "إلعال"، مضيفاً أن الشركة واصلت رحلاتها إلى أوروبا، والولايات المتحدة، وجنوب أفريقيا، والشرق الأدنى، فيما ألغت معظم الشركات الأجنبية رحلاتها إلى إسرائيل.

 وادّعت شركة "إلعال" في حينه، وهو ما لم يُنشر بسبب عدم نشر الخبر وقتها، أن السبب الأساسي لحرف الطيار الطائرة عن مسارها، كان "الأحوال الجوية الصعبة التي أرغمته على الصعود بالطائرة إلى ارتفاع 24 ألف قدم فوق لبنان، على مشارف مدينة صور".
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