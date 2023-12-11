منخفض جوي في طريقه الينا... اليكم طقس الايام المقبلة!

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يسيطر طقس مستقر على لبنان، اليوم ولغاية ظهر الغد الثلثاء.

ويليه منخفض جويّ اعتياديّ ويستمر، الأربعاء وينحسر، الخميس، مع انخفاض في درجات الحرارة ومع تساقط لامطار متفرقة.

في تفاصيل، اليوم والأيام المقبلة:

الاثنين:

1- الحرارة: 14 و 22 درجة ساحلًا وبين 6 و17 بقاعًا وبين 9 و 16 على الـ 1000 متر

2- الجوّ: مستقر غائم جزئيًا بسحب عالية

2- الرياح: شمالية غربية ضعيفة تنشط أحيانًا وسرعتها بين 20 و 60كم/س.

4- الرطوبة السطحية ساحلًا: بين 40 و 70٪؜

5- الضغط الجويّ السطحيّ: 1013 hpa

6- الرؤية: جيدة

7- حال البحر: منخفض الموج وحرارة سطح المياه 24 درجة.

الثلثاء:

غائم جزئيًا يتحول تدريجيًا إلى متقلب مع أمطار رعدية محليّ تشتد بين ليل الثلاثاء-الأربعاء والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: 13 و ١٩19 درجة ساحلًا وبين4 و 16 بقاعًا وبين 8و 14 على الـ 1000 متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين 20 و 40 كم/س.

الأربعاء:

غائم مع أمطار رعدية تشتد أحيانًا خصوصًا صباحًا، فيما تتساقط الثلوج على 2000 متر والحرارة تنخفض وتتراوح على الشكل التالي: 13 و 18 درجة ساحلًا وبين 4 و 15 بقاعًا وبين 7 و 12 على الـ 1000 متر، فيما الرياح شمالية غربية ضعيفة وسرعتها بين20 و 40 كم/س.