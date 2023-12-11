"سنسوي بيروت ولبنان بالأرض"... وزير اسرائيلي يهدد!

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أشار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الى ان "حزب الله يفهم جيدا أنه إذا تجرأ فسيكون التالي وسنسوي بيروت ولبنان بالأرض".



وفي هذا السياق، تنقل جهات ذات صلة بقوات حفظ السلام رسائل من الجيش الإسرائيلي إلى حزب الله، تعتبر فيها "إسرائيل" أن أي تحرك على الحدود مع لبنان، حتى عمق 3 كيلومترات، سواء كان مدنيًا أو عسكريًا، هدفًا مشروعًا لقواتها.



فيما يرد حزب الله على هذه الرسالة بتأكيد أن أي تهديد تنفيذي من قبل الجيش الإسرائيلي سيؤدي إلى رد فعل مماثل، حيث تعتبر أي تحرك في العمق الفلسطيني هدفا مشروعا، سواء كان مدنيا أو عسكريا.