هل ستشارك الكتائب في الجلسات التشريعية في ظل الفراغ الرئاسي...!؟

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أكّد النائب الياس حنكش، "حرص نواب حزب الكتائب على عدم حضور الجلسات التشريعية في ظل غياب رئيس الجمهورية".



وقد اعتبر في حديث لِـ"الجديد"، أن "موضوع التمديد لقائد الجيش في ظل الظروف الحساسة التي نمرّ بها هو أمر مهم".



وأضاف، أن "قرار حضور نواب حزب الكتائب الجلسة التشريعية سيُناقش في اجتماع المكتب السياسي الكتائبي غداً وبناء عليه سيصدر القرار النهائي".

واعتبر حنكش، أن "لا مكان للإستغلالات السياسية في ظل الأوضاع الدقيقة التي نمر بها".



ولفت الى، أن "موقفنا المبدئي هو عدم حضور جلسات تشريعية في ظل الفراغ الرئاسي، ولكن اذا كان إكتمال النصاب مرتكزًا على مُشاركتنا في الجلسة، عندها سنناقش الموضوع لنؤكد حضورنا من عدمه".