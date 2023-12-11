نتائج انتخاب مجلس متولّي وقف كنيسة لبنان المعمدانيّة الانجيلية

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في اجتماع هيئة عامّة قانونيّة في عين نجم في ٢٤ تشرين الثاني ٢٠٢٣، تمّ انتخاب متولّي وقف كنيسة لبنان المعمدانيّة الانجيليّة. أما المتولّون المنتخبون فهم: النائب القس إدكار طرابلسي (رئيسًا)، الدكتور جوان يونس (أمينًا للسر)، السيدة فكتوريا غصن (أمينة للصندوق)، الدكتورة دولّي الحلو، المهندس جوزف طرابلسي، السيدة أنجيل خياط، والسيّد مارك ديب (أعضاء). وعيّن مجلس المتولّين الجديد في اجتماعه الأول كلّ من السيد طوني فياض والسيدة يولا زيادة (وكلاء للوقف). وتمّ إبلاغ السلطات المختصّة بنتيجة الانتخابات بحسب الأصول.