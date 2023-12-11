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بوحبيب الى جانب ميقاتي في جنيف سيسمح بمناقشة نتائج زيارته الاخيرة لدمشق...

11
DECEMBER
2023
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

يتوجّه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم إلى جنيف، في زيارة تستمر ثلاثة أيام، للمشاركة في مؤتمر حول النازحين السوريين، ويرافقه وزير الخارجية عبدالله بوحبيب وفريق من الإداريين والمستشارين المكلّفين إعداد التقارير التي وضعتها اللجنة الوزارية الخاصة، وما يقترحه لبنان من خطوات لمساعدة لبنان في التخفيف من تردّدات الأزمة التي ترتبت على المستويات المختلفة، ولا سيما منها الاقتصادية وتلك التي تطاول البنى التحتية والمطالب العائدة للمجتمع المضيف.

وقالت مصادر وزارية لـ«الجمهورية»، انّ وجود بوحبيب الى جانب ميقاتي سيسمح بمناقشة نتائج زيارته الاخيرة لدمشق، وما تمّ التفاهم في شأنه مع نظيره السوري فيصل المقداد ومصير الاتفاقات التي عُقدت، ولا سيما منها تلك التي تقضي بتشكيل مجموعة من اللجان المختصة التي ستتناول الملفات المطروحة من جوانبها المختلفة، ولم يُعلن بعد شيئاً عن نشاطها وما أنجزته من خطوات حتى الأمس القريب قبل اندلاع حرب غزة، حيث توقف الحديث عنها نهائياً.

الجمهورية
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