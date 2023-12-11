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موسى: عدد من الكتل لم يعلن موقفه من حضور "جلسة التمديد"

11
DECEMBER
2023
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بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:

تجتمع اليوم هيئة مكتب مجلس النواب لتحديد جدول اعمال الجلسة التشريعية المزمع ان يدعو إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري هذا الاسبوع، ومن أبرز ما يمكن ان يُطرح فيها اقتراح قانون بتأخير تسريح قائد الجيش العماد جوزف عون، وربما سيُصار الى شمول القانون العتيد، إذا اقرّته الهيئة العامة للمجلس، ضباطاً آخرين في الجيش والقوى الامنية لعدم جواز التشريع لمصلحة موظف واحد.


وقال عضو هيئة المكتب والعضو في كتلة «التنمية والتحرير» النائب الدكتور ميشال موسى لـ»الجمهورية»، انّ الاتصالات استمرت مساء امس بين مختلف الكتل النيابية، لتحديد الموقف من حضور الجلسة. واضاف: «انّ عدداً من الكتل لم يعلن موقفه بعد، ويُفترض نضوج الاتصالات والتوجّهات صباحاً (اليوم)». وأوضح انّ اجتماع هيئة المكتب سيتلقّى كل اقتراحات ومشاريع القوانين المنجز درسها في اللجان النيابية، وعددها كبير وهي منقسمة الى قسمين: الاقتراحات ومشاريع القوانين العادية، والمعجلة المكرّرة، وسيختار المجتمعون جدول الاعمال منها. وتوقّع موسى ان تُعقد الجلسة التشريعية الخميس، وقال: «لكن بعد المداولات يقرّر الرئيس بري موعد الجلسة».

الجمهورية
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