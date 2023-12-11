عناوين الصحف ليوم الأثنين 11 كانون الأول 2023

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الأخبار: النازيون يواجهون غزة غراد

فرنسا شريكة كاملة في العدوان

ترتيب اجتماع الأربعاء في باريس لتحالف دولي ضد حماس

نداء الوطن: "بروفا" غزّاوية في عيترون و"حماس لبنان" في المواجهات مجدّداً

البناء: محور المقاومة على توقيت غزة وإعلان اليمن يضع الحرب أمام خيارات فاصلة/ 5000 جريح منهم 4000 بين حال خطر ومعاق كلفة الحرب وفق «أحرونوت» / إضراب عالميّ شامل لنصرة غزة اليوم… والحكومة اللبنانيّة أول العرب استجابة/



اللواء: لبنان يلتزم «بالإضراب العالمي» تضامناً مع غزة والجنوب

جنبلاط يرفض تعيين رئيس للأركان قبل التمديد لعون.. وجنرالات الحرب يهدّدون



النهار: الجنوب يلتهب وإسرائيل توسع "النماذج التدميرية"

الجمهورية: أسبوع حسم الإستحقاق العسكري

الجنوب: سخونة في البر والجو



l'orient le jour: La situation risque de déraper : destructions massives à Aïtaroun