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أسرار الصحف ليوم الأثنين 11 كانون الأول 2023

11
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البناء: خفايا وكواليس

كواليس
يعتقد خبراء عسكريون أن تزامن تصعيد المقاومة في جنوب لبنان مع انتقال المواجهات في غزة إلى مرحلة نوعية واضحة وقرار المقاومة العراقية بمضاعفة استهداف القواعد الأميركية، فيما أعلن اليمن إقفال مضيق باب المندب أمام السفن المتجهة نحو موانئ كيان الاحتلال بمثابة ساعة صفر مبرمجة ومنسّقة بين أطراف محور المقاومة لشدّ الخناق على الاحتلال والراعي الأميركي لنقل المواجهة إلى المنطقة الصعبة والخيارات المرّة.


خفايا
توقف دبلوماسيون وسياسيون أمام نتائج استفتاء تجريه وكالة سبوتنيك الروسيّة حول الزعيم العربي المؤثر في العام 2023. وجاءت النتيجة بعد مشاركة قرابة الـ 15 مليوناً بأن ينال زعيم حركة أنصار الله اليمنيّة السيد عبد الملك الحوثي وحده أكثر من 50% من الأصوات وأن ينال مع السيد حسن نصرالله ويحيى السنوار كقادة في محور مقاومة أكثر من 85% من الأصوات؛ وكل الملوك والأمراء والرؤساء أقلّ من 15%، ما يعني انقلاباً خطيراً في اتجاهات الرأي العام العربي لا يمكن تفسير نتائجه بتدخّل الوكالة الصديقة لدول الخليج.

 

 

 

 

نداء الوطن: خفايا

يسعى وزير الاقتصاد أمين سلام إلى إحاطة علاقته بالقيّمين على قطاع التأمين، بالعناية، ويفترض أن يشارك نهاية الأسبوع في حفل عشاء تقيمه نقابة وسطاء التأمين على شرفه بعد اللقاء الذي عقده مع جمعية شركات الضمان، وكل ذلك في سبيل الإيحاء أنّ علاقته بشركات التأمين لا تشوبها شائبة، وأنّه يتعرّض لحملة اعتراض بسبب طموحه السياسي، ولو أنّ مصادر قضائية تجزم بأنّ ملف شركات التأمين لا يزال مفتوحاً على مصراعيه رغم رفع منع السفر عن شقيقه كريم..

 

تبيّن أنّ عاملين في منشآت النفط لم يتقدّموا بالتصريح الأساسي والتصريح الإضافي عن الذمّة المالية والمصالح لدى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بحجة أنّهم لا يخضعون لنظام الموظفين..

 

لم تتحرّك أي جهة رسمية إزاء قطع أشجار اللزاب المعمّرة في البقاع وقد بلغ عدد الأشجار المقطوعة أكثر من 100 شجرة يناهز عمر الواحدة منها أكثر من مئة سنة، ويجري بيع الطن بحوالى 500 دولار أميركي وقدّرت الكميّات المباعة بحوالى مليون دولار.

 

 

 


اللواء: أسرار

لغز

ردَّ نائب من حزب الله على سؤال لزميله عن موقف الحزب من التمديد لقائد الجيش:«أننا ندرس مقاربة متوازنة سنعلنها في الوقت المناسب» !

 

همس
رفض الرئيس نبيه برّي طلباً من نواب القوات اللبنانية يقضي بإختصار جدول أعمال الجلسة التشريعية، ليتسنى التصويت على تعديل قانون الدفاع بسرعة، فكان الجواب أن الجلسة قد تستمر يومين أو ثلاثة أيام!

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