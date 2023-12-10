كركي أعلن إقفال مكاتب الضمان كافة غدًا الإثنين

A + A -



أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي "تجاوبًا مع الدعوة العالمية من أجل غزة وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني الصامد ومع أهلنا في الجنوب في القرى الحدودية اللبنانية، واستنادًا إلى المذكرة رقم 26/2023 الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي والتي قضى بموجبها إقفال كل الإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات يوم غد الإثنين الموافق فيه 11-12-2023، إقفال المركز الرئيسي وكل المكاتب والمديريات في الضمان غدًا، وذلك ضمن إطار حملة التضامن والدعم للشعبين الشقيقين المقاومين الفلسطيني واللبناني اللذين يبذلان دماءهما دفاعًا عن الحرية والكرامة ويقدمان أرواحهم حماية للأوطان والمقدسات".