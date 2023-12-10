مراسل المنار يكشف حصيلة العمليات الهجومية التي نفذها الحزب خلال اليوم الأحد

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كشف مراسل المنار علي شعيب عبر منصة اكس:
هذه حصيلة العمليات الهجومية التي نفذها حزب الله خلال اليوم الأحد 10/12/2023
ضد مواقع وتجمعات الجنود الصهاينة عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة و منها استخدام المسيرات الهجومية ضد ثكنة قيادية مستحدثة خلف مستعمرة يعراه التي تبعد عن بلدة علما الشعب 2 كلم و 4 مواقع أخرى إستهدفت بصواريخ "البركان" الثقيلة :
- موقع جل العلام / الناقورة
- ثكنة يعراه / علما الشعب
- ثكنة زبدين / مزارع شبعا
- موقع رويسات العلم /مرتفعات كفرشوبا
- موقع الرمثا / مرتفعات كفرشوبا
- موقع العباد / حولا
- قلعة هونين
- موقع بركة ريشة / الضهيرة - البستان