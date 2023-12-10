مراسل المنار يكشف حصيلة العمليات الهجومية التي نفذها الحزب خلال اليوم الأحد

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كشف مراسل المنار علي شعيب عبر منصة اكس:

هذه حصيلة العمليات الهجومية التي نفذها حزب الله خلال اليوم الأحد 10/12/2023

ضد مواقع وتجمعات الجنود الصهاينة عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة و منها استخدام المسيرات الهجومية ضد ثكنة قيادية مستحدثة خلف مستعمرة يعراه التي تبعد عن بلدة علما الشعب 2 كلم و 4 مواقع أخرى إستهدفت بصواريخ "البركان" الثقيلة :

- موقع جل العلام / الناقورة

- ثكنة يعراه / علما الشعب

- ثكنة زبدين / مزارع شبعا

- موقع رويسات العلم /مرتفعات كفرشوبا

- موقع الرمثا / مرتفعات كفرشوبا

- موقع العباد / حولا

- قلعة هونين

- موقع بركة ريشة / الضهيرة - البستان