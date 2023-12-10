تضامنًا مع الشعب الفلسطينى في غزة...نقابة محرري الصحافة اللبنانية تعلن الاضراب يوم غد

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أصدرت نقابة محرري الصحافة اللبنانية البيان التالي: تأييداً للدعوات العالمية والمحلية لاعلان الاضراب العام يوم غد الاثنين تضامنًا مع ألشعب الفلسطينى في غزة الذي يتعرض للإبادة والتهجير والقتل، وبهدف الوقف الفوري للعدوان على غزة وادانة المجازر المتمادية وتدمير كل معالم الحياة الانسانية، وتماشياً مع قرار رئاسة الحكومة، تعلن نقابة محرري الصحافة اللبنانية إقفال أبوابها غدا الاثنين وتدعو دول العالم إلى رفع الصوت عاليا في وجه الحكومات التي تقف إلى جانب إسرائيل في عدوانها الوحشي على الشعب الفلسطيني في غزة ، وعلى أهلنا وقرانا في جنوب لبنان .