إقفال جميع دوائر وزارة الثقافة والمعالم الأثرية ليوم غد الإثنين

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أعلن وزير الثقافة وسام المرتضى إقفال جميع دوائر وزارة الثقافة والمعالم الأثرية ليوم غد الأثنين، قائلًا:

"أمام هول الفظائع التي يرتكبها في غزّة سفاحو الجيش الصهيوني أعداء الإنسانية، الذين تمطر قذائف حقدهم موتًا أسودَ على الأبرياء من شيوخ ونساء وأطفال،

ودعمًا للصمود الأسطوري الذي يصفع به المقاومون وجوه القتلة،

وأملاً في أن يكون الإضراب شوكة تنخز الضمير العالمي المتواطئ مع آلة التدمير والقتل،

نقرر: إقفال جميع دوائر وزارة الثقافة والمعالم الأثرية ليوم غد الأثنين في ١١ كانون الأول ٢٠٢٣، وندعو جميع الموظفين فيها إلى الصلاة من منازلهم لأجل انتصار الحق وتحرير الأرض والإنسان واستتباب السلام".