بالصور - باسيل خلال افتتاح شارع يعقوب اللبان-مينو: طرابلس تستحق أن تكون رافعة للاقتصاد اللبناني والتلاقي بين الجميع يؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهوريّة (بعدسة الزميل جورج فغالي)

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افتتح النائب جبران باسيل شارع الدكتور يعقوب اللبان-مينو، وجاء في كلمته: أطفال غزّة يستشهدون فداءً عن كلّ أطفال العالم في قضية الحق، وقد جئنا اليوم الى طرابلس لننقل رسالة سلام ومحبة وعطاء، جئنا لنعطي أهلنا لا لنأخذ منهم. آمل أن يكون هذا الشارع فاتحة لشوارع أخرى نستطيع إعمارها كما فعلنا هنا حيث لم يتم تمييز أحد في هذا الحي "حي الدكتور يعقوب اللبّان" بحسب انتمائه الحزبي. فطرابلس تستحق أن تأخذ دورها وأن تكون رافعة للاقتصاد اللبناني و كما عهدناها عاصمة الشمال وبوابة لبنان الى الشرق وصلة وصل بين أوروبا والشرق الأوسط.

وأكّد: التعاون يبني أما العمل على إفشال الآخر فيدمر، فالحوار والتلاقي يؤديان الى انتخاب رئيس للجمهورية والى بناء البلد والبعد عن التجاوزات التي نعيشها يوميَّا بحق الدستور.

وشدّد: عندما كانت حقيبة الطاقة بعهدتي جهّزت وأنهيت ٧ مشاريع لطرابلس بقيمة مليار ونصف دولار ، من معمل دير عمار لمحطة التغويز في ميناء طرابلس ومحطّة الصرف الصحي وخط الغاز الساحلي ومصفاة البداوي فمحطّة التخزين النفطي في دير عمار. وكل تلك المشاريع قد لزّمت وحجزت لها الأموال ولكن وللأسف تمّ منع تنفيذها.