السّيّد: ما هو مفعول تلك الرسائل على لبنان؟!

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كتب النّائب السّابق اللّواء جميل السّيّد عبر حسابه على منصّة "أكس": تصعيد وترهيب… الطيران الإسرائيلي يحيّك سماء بيروت والجبل بخطوطه البيضاء منذ هذا الصباح بكثافة غير معهودة… هي رسائل عنوانها ان الحرب إذا حصلت ستكون من الجوّ كون اسرائيل تعتبرها أقل كلفة عليها وأنّ حاملات الطائرات الأجنبية في البحر ستؤمن لها حماية جوية كاملة ضد الصواريخ كونها لا تملك بطاريات باتريوت كافية… فما هو مفعول تلك الرسائل على لبنان؟! مجرّد هذا التحليق هو اعتداء واضح على لبنان، والحرب مفاجآت منك وعليك، والدخول فيها ليس كالخروج منها…