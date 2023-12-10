غارات جوية عنيفة وقصف مدفعي كثيف جنوب لبنان!

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أشار مراسل المنار علي شعيب، في منشور على حسابه عبر منصة "إكس" الى: "سلسلة غارات جوية عنيفة نفذتها الطائرات الحربية الإسرائيلية المعادية مترافقة مع قصف مدفعي كثيف إستهدفت اطراف يارون في جنوب لبنان".

وكانت قد أفادت وسائل إعلام إسرائيلية عن، "إطلاق صفارات الإنذار في الشمال بسبب اختراق مسيّرة".

وأضافت، إطلاق صاروخ مضاد للدروع من دون إنذار عند بلدة عرب العرامشة على الحدود الشمالية مع لبنان".

ومن جهة ثانية كشفت "الوكالة الوطنية للاعلام" عن، "قصف مدفعي إسرائيلي على وادي حامول وعين الزرقا".