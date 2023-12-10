غاراتٌ ليلية على الجنوب..

A + A -

استمر الجيش الاسرائيلي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم، بأطلاق القنابل المضيئه فوق قرى قضاء صور والساحل البحري وكانت الطائرات الاستطلاعية تحلق فوق القرى المتاخمة للخط الازرق في القطاعين الغربي والاوسط.

و أطلق الجيش الاسرائيلي في ساعات الفجر الاولى من هذا اليوم، رمايات رشاشة من مواقعه قبالة بلدة عيتا الشعب على أطراف البلدة.

من جهة اخرى يعمد الأهالي من سكان القرى المتاخمة الى استغلال فترات الهدوء لتأمين احتياجاتهم من الغذاء والدواء لان الاسرائيلي يستهدف الاجسام المتحركة والسيارات المدنية خصوصا في فترة الليل.