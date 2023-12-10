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"شو عدا ما بدا"..شربل مارون: من أجل "شخص" يصار الى خرق الدستور

10
DECEMBER
2023
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أشار عضو تكتل لبنان القوي النائب شربل مارون في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أن مصير الجلسة التشريعية يتوقف على انعقاد اجتماع هيئة مكتب المجلس غدا، وعلى ضوئه يمكن أن نعرف بأي خيار ستسلكه الجلسة، مجدداً موقف تكتل لبنان القوي مع تشريع الضرورة لتسيير أوضاع الناس كما فعلنا وقت البلديات وقانون الشراء العام، لأن ليس هناك من ضرورة للتشريع بغياب رئيس الجمهورية. 
 
وانتقد مارون أسلوب التناتش في المؤسسات والتسويق الى ذلك عبر الإعلام، واصفاً ما يجري بالمعيب ومؤكداً عدم حضور الجلسة التشريعية إذا جرى تحديدها. 
 
النائب مارون استغرب موقف القوات اللبنانية التي لم تكن مع تشريع الضرورة وسأل "شو عدا ما بدا" لتغيير رأيهم والنزول الى المجلس. وهل هناك أسباب موجبة؟ معتبراً أنه من أجل شخص معين يصار الى خرق الدستور، وأضاف: ليقنعنا أحد ما هو تشريع الضرورة. وانتقد الحراك الدبلوماسي باتجاه لبنان قائلا، اعتقدنا أنهم يعملون على مساعدتنا لاسترجاع أموال المودعين أو حل ازمة النازحين او انقاذ الوضع الاقتصادي من الانهيار، معتبرا أنهم يريدون البحث فقط بموضوع التمديد لشخص معين وكأن مصير البلد متوقف عليه.
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