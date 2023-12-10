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دبلوماسية غربية: سياسة الغرب تجاه سورية مثلت عملياً دعماً لتنظيم القاعدة وأدواته

10
DECEMBER
2023
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الوطن السورية: انتقدت السفيرة التشيكية السابقة في دمشق إيفا فيليبي استمرار سياسة الاتحاد الأوروبي الخاطئة تجاه سورية، مؤكدة أن جزءاً من هذه السياسة يدعم التنظيمات الإرهابية في الأراضي السورية.

 

ونقلت وكالة «سانا» عن فيليبي قولها في حديث لمجلة إيخو التشيكية: «إن العمل بسياسة عقلانية تجاه سورية يتطلب من أوروبا فهم الوضع على حقيقته، الأمر الذي لم يتم القيام به حتى الآن، حيث لا تزال هذه السياسة على حالها منذ 12 عاماً».

 

وأوضحت السفيرة التشيكية السابقة في دمشق أنها تعلمت خلال عملها في سورية ألا تثق بأي شيء لم تشاهده شخصياً، مشيرة بذلك إلى الأكاذيب التي سوّقها الإعلام الغربي وسياسيوه عن الأوضاع في سورية.

 

ولفتت فيليبي إلى أن معظم وسائل الإعلام الغربية عملت في تغطياتها عن سورية على تنفيذ أجندة سياسية معدة مسبقاً ومزيفة.

 

وأكدت أن السياسة الغربية تجاه سورية مثلت عملياً دعماً لتنظيم القاعدة الإرهابي وأدواته، كما أسهمت في تخريب سورية واستقرارها.

 

وقالت فيليبي: «خصال الشعب السوري وأخلاقه جميلة جداً، فهو كريم ولطيف ومحب على مدى التاريخ، ليس فقط تجاه بعضهم وإنما تجاه العرب والأجانب أيضاً».

الوطن السورية
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