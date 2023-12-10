عناوين الصحف ليوم الأحد 10 كانون الأول 2023

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النهار: التصعيد الإسرائيلي يستحضر دلالات تدميرية خطيرة



الأنباء الكويتية: معارضون يتوجسون من إفقاد الجلسة التشريعية نصابها قبل الوصول إلى اقتراح التمديد لقائد الجيش



الشرق الأوسط السعودية: أميركا «وحيدة»... وغزة مهددة بالجوع

إدارة بايدن تدافع عن إسقاطها مشروعَ وقف النار... والدبابات الإسرائيلية في «معقل السنوار»

الوطن السورية: أعلن في حوار مع «الوطن» رفض استهداف المطارات السورية وطالب بإنهائها فوراً … يفيموف: على الإرهابيين الاستسلام وإلا فسيتم تدميرهم … المأساة في غزة جاءت مفيدة للغرب لتبرير تراجعه عن دعم كييف