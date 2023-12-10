وزيرة الخارجية الفرنسية قد تزور بيروت الاسبوع المقبل... وهذا ما حمله الوفد الفرنسي إلى لبنان

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الأنباء الكويتية: إعتبرت مصادر نيابية لبنانية ان تصويت فرنسا في مجلس الأمن الدولي إلى جانب مشروع قرار وقف النار في غزة الذي تقدمت به دولة الامارات وعطله الفيتو الأميركي، أتاح الفرصة للوفد الأمني ـ الديبلوماسي الفرنسي الذي يسوق لتطبيق القرار 1701، إيجاد آذان مصغية لدى معظم الأطراف السياسية التي التقاها في لبنان، بعد الرفض الذي واجه موقف الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المتحيز لإسرائيل في غزة.

الوفد الفرنسي كان التقى أمس الأول رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وأوضحت مصادر حكومية ان الزيارة تندرج ضمن مهمة تشمل دول المنطقة، بتكليف من الحكومة الفرنسية، لحض لبنان على اتخاذ الخطوات الأساسية للإسراع في تعزيز الاستقرار في الجنوب.

وتوقعت مصادر ديبلوماسية فرنسية ان تزور وزيرة الخارجية كاترين كولونا بيروت، الاسبوع المقبل.