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قطاع الشباب في التيار نظّم لقاءً مع وديع عقل بحضور باسيل: التيار سيبقى مع الحق ولو كان وحيدًا

9
DECEMBER
2023
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لمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد نظّم قطاع الشباب في التيار الوطني الحر لقاءً مع مستشار رئيس التيار الوطني الحر لشؤون محاربة الفساد المحامي وديع عقل، في بيت الشباب في صربا-قضاء كسروان الفتوح وآخر في بيت الشباب في البترون بحضور رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، نائب كسروان الفتوح ندى البستاني خوري ونائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان خوري وحشد من قطاع الشباب في التيار.
وخلال اللقاء في البترون، تحدّث رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عن مدى فخر التيار الوطني الحر بمحاربته الفساد وحيدًا وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامه، مؤكّدًا أنّ هذا ما يميّز التيار عن غيره وما يجعله عرضةً للانتقاد وللهجوم الإعلامي والسياسي، الأمر الذي يجعل البعض من الشباب يخافون ويشعرون وكأنهم في ازمة.
باسيل أكّد أنّ من يقف وحيدًا مع الحق والصحيح يتميّز في موقع القيادة ويعطي مثلًا صالحًا لمجتمعه وللشباب للتمثل به. وأشار ألى أن التيار سيظل يدافع عن الحق وثابتًا على الموقف الصحيح ولو كان وحيدًا، وسيعلّم أحيانًا أشخاصًا ومجتمعات ودولًا تتحفنا بعظاتها عن حقوق الانسان والديمقراطية ومحاربة الفساد وتطلب مخالفة القانون والدستور.
وأضاف باسيل :"نريد أن نقول لمن هم في الداخل اللبناني وفي خارجه أنّ التيار سيبقى مع الحق وسيظّل يحارب لبناء دولة الحق ولو كان وحيدًا ولو اضطر لمواجهة العالم بأسره، والتيار فخور أنه في المعارك الصعبة وقف وحيدًا وسينتصر لأنه وحيد." وفي النهاية، شدد رئيس التيار على ضرورة فهم ما معنى محاربة الفساد وأن واجبات شباب التيار المحاربة في الصفوف الأمامية وعدم الإكتفاء بالمشاهدة.

أما مستشار رئيس التيار الوطني الحر لشؤون محاربة الفساد المحامي وديع عقل، فشرح بمعاونة شابات وشبان من قطاع الشباب في التيار ، المراحل التي مرّ بها فتح ملف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وصولًا الى ملاحقته ومحاكمته وحجز ممتلكاته في الخارج. عقل أكد أن تلك الجهود حصلت في عهد الرئيس العماد ميشال عون وبدعم من رئيس التيار جبران باسيل.

وفي صربا، أكّدت النائب ندى البستاني خوري أن التدقيق الجنائي يجب أن يستكمل ويؤدي الى المحاسبة بالتوازي مع تشريع قوانين لحماية الموارد اللبنانية والأهم تطبيق تلك القوانين، وأضافت أنّ لبنان الذي نريده ويطمح إليه جيل الشباب يبنى بالاتحاد ضد كل أشكال الفساد.

أما نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان خوري فقد أكّد أن المعركة التي بدأها التيار وحيدًا ولم يكن أحد يؤمن بأنها قد تؤدي الى نتيجة تحولت الى واقع في لبنان وأوروبا وأميركا والفضل يعود الى المحامي وديع عقل الذي خاطر بعمله وحياته الى جانب فريق العمل التياري الي تعب. خوري أعلن أن قطاع الشباب سيكمل هذه المسيرة الى جانب التيار الوطني الحر ونوابه.

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