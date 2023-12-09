باسيل يلتقي الشباب في ذكرى اليوم العالمي للفساد: هناك نهاية لكل ظلم وفخورون بأن نكون لوحدنا لنصرة الحق

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التقى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل شباب التيار في بيتهم في البترون في اليوم العالمي لمكافحة الفساد، بمشاركة نائب رئيس التيار للشؤون الإدارية غسان خوري ومستشار رئيس "التيار" لمكافحة الفساد وعضو المكتب السياسي وديع عقل ونائب رئيس قطاع الشباب رامي صدقة. وأكد باسيل أهمية الالتزام والايمان بقضية مثل مكافحة الفساد ووقف اللاعقاب، وأشار إلى أن "هناك نهاية لكل احتلال ووصاية وظلم واغتصاب وفساد، وهكذا كان لرياض سلامة وسيكون للفاسدين في لبنان". وشدد باسيل على أنه "نحن فخورون أن نكون لوحدنا أحيانا اذا كنا على مبادئنا في مواجهة الظلم ونصرة الحق".