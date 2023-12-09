"أموالنا لنا" في اليوم العالمي لمكافحة الفساد: عقاب المافيا الممسكة بالمال والقضاء ليست مستحيلة!

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أكدت جمعية "اموالنا لنا" في اليوم العالمي للفساد أنه "لم تكن يوماً محاربة مافيا المال والسلطة سهلة". وقالت الجمعية في بيان لها: "فعقاب مافيات تحكمت بالبلاد منذ سنين طويلة ولا تزال ممسكة بال "مواقع المفاتيح" في الأمن والقضاء والمال العام، ما زال بعيد المنال إنما ليس بمستحيل، طالما هناك شعب يؤمن بضرورة الحساب والعقاب، وأحقية استعادة أملاكه وأمواله من المجرمين.

وختمت: "في مثل هذا اليوم، اليوم العالمي لمكافحة الفساد ، نستذكر جميع الشعوب التي عانت من فساد الطبقة الحاكمة وكبار الفاسدين و انتصرت بفضل ضمائر نضالية حية. ونقول إن سرقة العصر لن تبقى مجهولة الفاعل، وسنحارب حتى الرمق الأخير ولن نيأس طالما تنبض في عروقنا الحياة".