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إردوغان: مجلس الأمن أصبح "مجلس حماية إسرائيل"

9
DECEMBER
2023
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ندد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بمجلس الأمن الدولي، معتبرا أنه أصبح "مجلس حماية إسرائيل"، غداة استخدام الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع قرار يدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
     
ورأى إردوغان، في الذكرى الـ75 لاعتماد الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أنه "منذ 7 تشرين الأول، أصبح مجلس الأمن مجلس حماية إسرائيل والدفاع عنها".
     
وتساءل الرئيس التركي "هل هذه عدالة؟"، مضيفا "العالم أكبر من خمس" دول، في إشارة إلى الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن. 
     
وتابع إردوغان إن "عالماً آخر ممكن، ولكن من دون أميركا. الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل بأموالها ومعداتها العسكرية. يا أميركا، كم ستدفعين مقابل ذلك؟".
     
وقال أيضا "في كل يوم يتم انتهاك إعلان حقوق الإنسان في غزة"

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