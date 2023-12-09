“تأسيس مرفق استثماريّ أخضر للبنان”… هذا ما أعلنه وزير البيئة

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قال وزير البيئة في حكومة تصريف الأعمال ناصر ياسين “إننا أعلنا اليوم في مؤتمر المناخ في دبي عن تأسيس مرفق استثماري أخضر للبنان عملت عليه وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركائنا خلال العام الماضي. وسيهدف المرفق إلى تشجيع وجذب الاستثمارات الخضراء وتلك المرتبطة بالعمل المناخي”.

وأضاف في تصريح: “سيكون المرفق مستقلاً بالتعاون مع صندوق التمكين الاقتصادي في لبنان ومسجلاً في اوروبا لضمان المعايير المالية الاوروبية وتلك المرتبطة بالحوكمة والشفافية. وسيعمل على زيادة الاستثمارات في المشاريع الصديقة للمناخ مثل الطاقة المتجددة، النقل المستدام، إدارة النفايات الصلبة، الزراعة والري، عبر توجيه الاستثمارات الخاصة وتعزيز آليات التمويل المختلط مثل القروض الميسرة والضمانات والمنح المقدمة من المؤسسات المالية الدولية وبنوك التنمية وصناديق التمويل المناخي”.

وختم: “إن تأسيس هذا المرفق هو بداية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وللانتقال نحو قطاعات اقل تلويثاً”.