النائب سيمون ابي رميا: ٩ كانون الاول، اليوم العالمي لمكافحة الفساد. اما في لبنان، فالفساد اصبح في صلب ثقافة المجتمع.

A + A -

النائب سيمون ابي رميا عبر منصة إكس:" ٩ كانون الاول، اليوم العالمي لمكافحة الفساد.

اما في لبنان، فالفساد اصبح في صلب ثقافة المجتمع.

بعض القضاء متواطئ، وبعض السياسيين شريك، وبعض رجال الاعمال والمصارف رواد في الفساد، حتى ان بعض المواطنين مساهم.

لن تنجلي الحقيقة الكاملة الا من خلال اتمام مسار التدقيق الجنائي.

اليوم نكرّر السؤال في الاعلام بعد ان كنت قد وجّهت سؤالاً الى رئيس الحكومة:

- اين اصبح التدقيق؟

- لماذا التأخير في المهام الملقاة على عاتق شركة "الفاريز اند مارسال"؟

- لماذا يتغاضى المجلس النيابي عن مهامه الرقابية في متابعة هذا الملف الاساسي مع السلطة التنفيذية والشركة المعنية؟

- هل هناك قرار بهدر الوقت طمساً للحقيقة ولتغطية مافيا الفساد؟

اليوم، نكرّر العهد : لن نستكين ولن نخضع. سنناضل حتى النهاية لتحقيق العدالة من اجل الوطن والمواطنين والمودعين."