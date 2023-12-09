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"منخفضٌ جويّ جديد" الأسبوع المقبل ... ماذا في تفاصيل طقس لبنان؟

9
DECEMBER
2023
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح احيانا خاصة في المناطق الجنوبية، يتحول الطقس تدريجا الى قليل الغيوم مساء. وجاء في النشرة الآتي:

الحال العامة: منخفض جوي متمركز شمال غرب تركيا يؤثر بشكل سريع على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا حتى مساء اليوم السبت حيث يستقر تدريجيا ومن المتوقع أن يتأثر لبنان مجددا بمنخفض جوي آخر اعتباراً من صباح يوم الثلاثاء ويكون مصحوباً بكتل هوائية باردة نسبيا حيث تتساقط أمطار غزيرة أحيانا مع نشاط بسرعة الرياح ويستمر تأثيره حتى مساء الاربعاء المقبل.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين 13 و21 درجة، طرابلس بين 10 و19 درجة، وفي زحلة بين 4 و14 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم غائم اجمالا مع انخفاض بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا فترة قبل الظهر مع حدوث برق ورعد كما تنشط الرياح وتشتد احياناً خاصة في المناطق الشمالية، تتساقط الثلوج على المرتفعات اعتبارا من ارتفاع 2100 متر، تخف حدة الامطار اعتبارا من بعد الظهر مع حدوث انفراجات وتنحسر تدريجيا خلال الليل حيث يتحول الطقس الى غائم جزئيا، نحذر من تكون الجليد على الطرقات التي تعلو عن الـ2200 متر فجر يوم الأحد.

الأحد: غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية، يتكون الضباب على المرتفعات وتنشط الرياح احيانا خاصة في المناطق الجنوبية، يتحول الطقس تدريجيا الى قليل الغيوم مساء.

الإثنين: غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية.

الثلاثاء:غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة وضباب كثيف أحيانا على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا ومترافقة بحدوث برق ورعد خاصة من بعد الظهر ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 2200 متر وما فوق وتلامس ليلا الـ2000 متر.

- درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 12 الى 20 درجة، فوق الجبال من 8 الى 14 درجة، في الداخل من 9 الى 14 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية سرعتها بين 20 و35 كم/س، تنشط أحيانا خاصة في المناطق الشمالية وتلامس سرعتها الـ50 كلم/ساعة.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء إجمالا على المرتفعات بسبب الضباب والأمطار.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين65 و85%

- حال البحر: مائج اجمالا.

- حرارة سطح الماء: 23°م.

- الضغط الجوي: 761 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 06,32.

ساعة غروب الشمس: 16,30 .

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