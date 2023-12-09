قام بتجهيز نفسه بأعتدة عسكريّة ومتفجّرات داخل هذه البلدة الجنوبية..!

A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة، قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة البيان التالي: "فجر اليوم السبت 9-12-2024، وردت إلى المديريّة العامّة لأمن الدّولة معلومات عن وجود المدعوّ (ح.م.م.) في عيتيت في الجنوب، والذي كان مطلوباً بعدّة مذكّرات توقيف بسبب إطلاق نار ورمي رمّانات يدويّة على دوريّة تابعة لأحد الأجهزة الأمنيّة التي حاولت توقيفه منذ مدّة، وأصاب اثنين من عناصرها بجروح".

وأضاف، "بعد الرصد، تأكّدت للمديريّة معلومات حول تحضير المدعوّ (ح.م.م.) لأعمال عدائيّة داخل بلدته عيتيت في الجنوب، وقد قام بتجهيز نفسه بأعتدة عسكريّة ومتفجّرات لهذه الغاية".

وتابع البيان، "بعد محاصرته من قبل دوريّة تابعة لأمن الدّولة، حصلت تطوّرات عسكريّة بين عناصر الدوريّة والمطلوب، أصيب على أثرها، وما لبث أن فارق الحياة أثناء نقله إلى أحد المستشفيات".

وختم، "تقوم المديريّة العامّة لأمن الدّولة بالإجراءات اللازمة بناءً على إشارة القضاء المختصّ".