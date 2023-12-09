ماذا حصل عند الحدود الجنوبية؟

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حلق الطيران الاستطلاعي المعادي طيلة الليل الفائت وحتى صباح اليوم فوق قرى القطاعين الغربي والاوسط.

وأطلق الجيش الإسرائيلي صباح اليوم رشقات نارية باتجاه الاودية المجاورة لمواقعه في بركة ريشة والراهب اطراف بلدة عيتا الشعب.

وصعد الاسرائيلي من اعتداءاته وقصف بعيد منتصف الليل جبل اللبونة بقذائف المدفعية الثقيلة من عيار 240 ملم وهي المرة الأولى التي يستخدم فيها منذ بدء حرب غزة هذه القذائف، حيث كانت تسمع اصداؤها في الجنوب.

كما دوى انفحار فوق بلدتي كفرا وياطر ناتج من انفجار صاروخ اعتراضي للقبة الحديدية المعادية.