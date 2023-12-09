عناوين الصحف ليوم السبت 9 كانون الأول 2023

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الأخبار

ـ أميركا تمنع وقف المذبحة

ـ ابن القطاع وطبيب الحروب: غسان أبو ستة شاهداً على المذبحة

ـ أهل الميدان: المذبحة وقعت ولم يعد لدينا ما نخسره | الهدنة أظهرت تحكّمنا بالنار والتبادل كشف ثبات قدراتنا الأمنيّة

ـ إسرائيل تتوحّش: الانتقام لم يَعُد كافياً

البناء

ـ واشنطن تسقط بالفيتو مشروعاً اماراتياً لوقف النار في غزة وامتناع بريطاني

ـ القسام وسرايا القدس تسيطران على الميدان في غزة والاحتلال يقتل الأطفال

ـ احتمالات التصعيد جنوباً واستهداف الجيش.. والمقاومة جاهزة لكلّ الاحتمالات

الجمهورية

ـ الموفدون لتطبيق الـ1701.. لا لتعديله

ـ في انتظار عودة هوكشتاين

ـ شعرة بين دعم واشنطن السخي لتل أبيب أو العكس؟

ـ أورِثوا الأجيال المقبلة علما لا أراضيَ

ـ إيطاليا مهتمة بالمشاريع التنموية في طرابلس

ـ حماس تطالب مجلس الأمن بوقف «الحرب الوحشية»

اللواء

ـ تفلُّت إسرائيلي في مواجهات الجنوب.. واستهدافات المواقع ترهق الاحتلال

ـ لا مجلس وزراء الأسبوع المقبل.. ومشاركة «القوات» بالجلسة قيد الانتظار

ـ عزلة في مجلس الأمن لأطراف العدوان الثلاثي.. وخيبة عسكرية إسرائيلية في ساحات غزة

ـ إفشال محاولة الوصول إلى جنود أسرى وقتلهم برصاص المهاجمين.. وحماس لمعادلة تل أبيب مقابل غزة

الديار

ـ الإجرام الإسرائيلي مستمرّ ومقاومة ملحمية في شمال «القطاع» وجنوبه

ـ هيئة المجلس تجتمع الاثنين وجلسة الأسبوع المقبل... مسألة التمديد لقائد الجيش على نار حامية