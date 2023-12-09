عناوين الصحف ليوم السبت 9 كانون الأول 2023

الأخبار
ـ أميركا تمنع وقف المذبحة
ـ ابن القطاع وطبيب الحروب: غسان أبو ستة شاهداً على المذبحة
ـ أهل الميدان: المذبحة وقعت ولم يعد لدينا ما نخسره | الهدنة أظهرت تحكّمنا بالنار والتبادل كشف ثبات قدراتنا الأمنيّة
ـ إسرائيل تتوحّش: الانتقام لم يَعُد كافياً
البناء
ـ واشنطن تسقط بالفيتو مشروعاً اماراتياً لوقف النار في غزة وامتناع بريطاني
ـ القسام وسرايا القدس تسيطران على الميدان في غزة والاحتلال يقتل الأطفال
ـ احتمالات التصعيد جنوباً واستهداف الجيش.. والمقاومة جاهزة لكلّ الاحتمالات
الجمهورية
ـ الموفدون لتطبيق الـ1701.. لا لتعديله
ـ في انتظار عودة هوكشتاين
ـ شعرة بين دعم واشنطن السخي لتل أبيب أو العكس؟
ـ أورِثوا الأجيال المقبلة علما لا أراضيَ
ـ إيطاليا مهتمة بالمشاريع التنموية في طرابلس
ـ حماس تطالب مجلس الأمن بوقف «الحرب الوحشية»
اللواء
ـ تفلُّت إسرائيلي في مواجهات الجنوب.. واستهدافات المواقع ترهق الاحتلال
ـ لا مجلس وزراء الأسبوع المقبل.. ومشاركة «القوات» بالجلسة قيد الانتظار
ـ عزلة في مجلس الأمن لأطراف العدوان الثلاثي.. وخيبة عسكرية إسرائيلية في ساحات غزة
ـ إفشال محاولة الوصول إلى جنود أسرى وقتلهم برصاص المهاجمين.. وحماس لمعادلة تل أبيب مقابل غزة
الديار
ـ الإجرام الإسرائيلي مستمرّ ومقاومة ملحمية في شمال «القطاع» وجنوبه
ـ هيئة المجلس تجتمع الاثنين وجلسة الأسبوع المقبل... مسألة التمديد لقائد الجيش على نار حامية