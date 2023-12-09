living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم السبت 9 كانون الأول 2023

9
DECEMBER
2023
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء

علق خبير عسكري على تفاوت زخم كل من جيش الاحتلال وقوى المقاومة فكلما مرت أيام الحرب ظهرت عمليات جيش الاحتلال باردة وباهتة تطغى فيها عمليات القتل على القتال ويظهر الإعلام الحربي للجيش أفلاما انتجت للدعاية لا علاقة لها بالميدان بينما تظهر المقاومة تدفق الحيوية والحماسة والإبداع وتظهر تشكيلات منظمة مقتدرة واعلام حربي متقن ومقنع بنقل انجازات المقاومة في الميدان وهذا التفاوت امتداد لما ظهر في السابع من تشرين الأول ما يحسم مصير الحرب لصالح المقاومة.

قال مصدر دبلوماسي أن كثرة المقترحات واشكال الحراك الدبلوماسي حول جبهة لبنان تحت شعار القلق من الجنون الاسرائيلي تخفي شيئا آخر هو القلق من بلوغ حزب الله مرحلة تقدير موقف للانتقال الى خطوة تقلب موازين الحرب وتفرض تسريع وقف النار مع فرضية قراءته للحظة الانهاك الاسرائيلي وبلوغ الاحتلال لحظة العجز عن خوض حرب وتجري محاولة تغطية هذا العجز بالصراخ ورفع السقوف والحراك الغربي.

الجمهورية
ـ يدرس مسؤول خطوة قد يُقدم عليها قريباً بعد ضمان نجاحها مسبقاً لمعالجة إستحقاق داهم.
ـ لاحظت أوساط متابعة عودة الحركة الطبيعية في لبنان على رغم استمرار القتال في غزة.
ـ أعربت مراجع روحية إسلامية عن ارتياحها لزيارة مرجع روحي إلى صور والمواقف التي أطلقها.

اللواء

يلعب ناظم دبلوماسية دولة كبرى دوراً واضح الإنحياز لإسرائيل، مما يُعرّض دور الأمين العام للأمم المتحدة إلى الإصطدام بأكثر من فيتو وضغط.

فُهم أن كلام مرجع نيابي حول الـ 1701 جاء في معرض الردّ عما تردَّد عن محاولات دولية لتنفيذه، ضمن منطقة أمنية!

تجدَّدت مخاوف المودعين، في ضوء الخلافات المستعصية بين المصارف والحكومة، الأمر الذي يدفع بالجمعيات المدافعة عن حقوق هؤلاء إلى تصعيد التحرُّك.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2023. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   