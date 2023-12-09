أسرار الصحف ليوم السبت 9 كانون الأول 2023

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البناء

علق خبير عسكري على تفاوت زخم كل من جيش الاحتلال وقوى المقاومة فكلما مرت أيام الحرب ظهرت عمليات جيش الاحتلال باردة وباهتة تطغى فيها عمليات القتل على القتال ويظهر الإعلام الحربي للجيش أفلاما انتجت للدعاية لا علاقة لها بالميدان بينما تظهر المقاومة تدفق الحيوية والحماسة والإبداع وتظهر تشكيلات منظمة مقتدرة واعلام حربي متقن ومقنع بنقل انجازات المقاومة في الميدان وهذا التفاوت امتداد لما ظهر في السابع من تشرين الأول ما يحسم مصير الحرب لصالح المقاومة.



قال مصدر دبلوماسي أن كثرة المقترحات واشكال الحراك الدبلوماسي حول جبهة لبنان تحت شعار القلق من الجنون الاسرائيلي تخفي شيئا آخر هو القلق من بلوغ حزب الله مرحلة تقدير موقف للانتقال الى خطوة تقلب موازين الحرب وتفرض تسريع وقف النار مع فرضية قراءته للحظة الانهاك الاسرائيلي وبلوغ الاحتلال لحظة العجز عن خوض حرب وتجري محاولة تغطية هذا العجز بالصراخ ورفع السقوف والحراك الغربي.

الجمهورية

ـ يدرس مسؤول خطوة قد يُقدم عليها قريباً بعد ضمان نجاحها مسبقاً لمعالجة إستحقاق داهم.

ـ لاحظت أوساط متابعة عودة الحركة الطبيعية في لبنان على رغم استمرار القتال في غزة.

ـ أعربت مراجع روحية إسلامية عن ارتياحها لزيارة مرجع روحي إلى صور والمواقف التي أطلقها.

اللواء



يلعب ناظم دبلوماسية دولة كبرى دوراً واضح الإنحياز لإسرائيل، مما يُعرّض دور الأمين العام للأمم المتحدة إلى الإصطدام بأكثر من فيتو وضغط.



فُهم أن كلام مرجع نيابي حول الـ 1701 جاء في معرض الردّ عما تردَّد عن محاولات دولية لتنفيذه، ضمن منطقة أمنية!



تجدَّدت مخاوف المودعين، في ضوء الخلافات المستعصية بين المصارف والحكومة، الأمر الذي يدفع بالجمعيات المدافعة عن حقوق هؤلاء إلى تصعيد التحرُّك.