"الأخبار": تبرعات سياسية لموقوفي خلدة

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كتبت "الأخبار":

أخلت محكمة التمييز العسكريّة أول من أمس سبيل 3 موقوفين في ملف أحداث خلدة التي وقعت في آب 2021، هم: محمّد موسى غصن، محمد طلال موسى وإسحاق عمر غصن. وستُستكمل جلسات استجواب الموقوفين الـ 4 الباقين والاستماع إلى إفادات الشهود خلال الأسابيع المقبلة، بانتظار أن تُصدر المحكمة أحكامها. وعلمت «الأخبار» أن الكفالات التي وضعتها المحكمة والتي وصلت إلى مليار و200 مليون ليرة لبنانيّة عن المُخلى سبيلهم الـ 3 (400 مليون ليرة عن كل موقوف)، دفع جزء منها أهالي الموقوفين، أما الباقي فكان من السياسيين، إذ دفع رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» السابق وليد جنبلاط 3000$ كذلك رئيس الحزب «الديموقراطي اللبناني» طلال أرسلان مبلغاً يساوي ألف دولار أميركي. فيما سدّد النائب نبيل بدر الباقي، متكفّلاً بدفع 600 مليون ليرة لبنانيّة، أي ما يساوي نحو 7 آلاف دولار أميركي.