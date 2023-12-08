ربيع عواد في سلسلة لقاءات مع سياسيين و رجال دين

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اقام نائب رئيس التيار للعمل الوطني لشؤون العمل الوطني ربيع عواد اليوم سلسلة لقاءات مع سياسيين و رجال دين حيث بدأ جولته من دار الافتاء بلقاء مع سماحة المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان و قال: "لغة العقل الجامعة نسمعها دائما من دار الإفتاء ومن سماحة المفتي الشيخ عبد اللطيف دريان، الذي نقلنا له تحيات رئيس التيار واجرينا معه نقاشاً معمقاً حول الأفكار الخمسة التي تضمنتها المبادرة التشاورية وهي مبادرة تلاقٍ وطني.

بعدها زار عواد نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب في مقر المجلس و تم البحث في التطورات والنقاط الخمسة التي طرحها رئيس "التيار". واشار عواد الى أن المطلوب "دولة قوية نريدها تحمي الجميع وتحفظ الطوائف على القاعدة التي أطلقها الإمام المغيب السيد موسى الصدر " إن تعدد الطوائف نعمة على لبنان أما الطائفية فهي نقمة".

و من ثم انتقل الى لقاء شيخ عقل الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى و صرح: "أقوياء ببعضنا لا على بعضنا من أجل مصلحة لبنان" عنوان عريض للقاء جمعنا بشيخ عقل الموحدين الدروز الدكتور سامي أبي المنى، حيث عرضنا للأخطار الخارجية والداخلية التي تحدق بنا وسبل الخروج من الأزمات الراهنة"

و بعدها اجتمع بالعميد مصطفى حمدان و اشار عواد الى ان: "ورقة أفكار التيار هي ورقة وطنية جامعة في ظلّ كل ما نمر به" من روحية اللقاء بالعميد مصطفى حمدان، ومن مكتبه أكدنا واجبنا جميعاً أن نفكر سويةً من أجل الوصول بالوطن الى برّ الأمان"

كما ختم لقائاته باجتماع مع رئيس تجمع اللجان والروابط الشعبية الأستاذ معن بشور و قال: "قناعاتنا هي بأن نكون جسور وصل بين اللبنانيين ومتاريس بوجه أي إعتداء خارجي علينا، من هذا المنطلق كان حوارنا مع رئيس تجمع اللجان والروابط الشعبية الأستاذ معن بشور"