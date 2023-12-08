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غريس مخايل

عشية انعقاد هيئة مكتب المجلس، أكدت مصادر نيابية مواكبة أن هناك أكثر من مئة بند ممكن أن يكون مدرجاً على جدول الأعمال، والأمر سيُحسم لدى التئام الهيئة الاثنين المقبل.

وفي هذا الاطار لفتت مصادر مقربة من حزب الله للـtayyar.org أن ظروف انعقاد الجلسة لا تزال غامضة، لأن رئيس المجلس النيابي نبيه بري لا يزال على قناعته بأن أمر التمديد لقائد الجيش يجب أن يُحسم في مجلس الوزراء، وأن هناك عملاً لا يزال يدور في هذا الفلك مع الحزب التقدمي الاشتراكي لإمكانية تعيين رئيس للأركان حتى أن احتمال عقد جلسة لحكومة تصريف الأعمال لهذا الغرض لا يزال قائماً. وتتابع المصادر بالقول:"كل ذلك، في ضوء مواقف أكثر من نائب كانوا محسوبين على خيار التمديد للعماد جوزف عون وقد أعلنوا عدم مشاركتهم في الجلسة".

في هذا الوقت لفتت مصادر القوات اللبنانية لـtayyar.org الى أنه من المبكر الحديث عن مشاركة في الجلسة قبل أن يصدر جدول الأعمال، مضيفة أنها تعتبر أن التمديد لقائد الجيش أولوية لأن الأمر هو ما فوق العمل التشريعي، هو مسألة "أمن قومي".

عضو تكتل لبنان القوي النائب غسان عطالله أكد في هذا الاطار لموقعنا، أن جوابنا في حال الدعوة لجلسة تشريعية سيكون الثلاثاء بعد اجتماع التكتل، مضيفا:"نحن أصلاً لسنا ضد تشريع الضرورة لكن التمديد لقائد الجيش ليس ضرورياً... سندرس جدول الأعمال"، ختم عطالله.

أما على ضفة النواب التغييريين فإن مصادرهم تقول إن الخيار سيكون بعدم المشاركة في الجلسة لأن الموقف لم يتغيّر من التشريع في ظل غياب رئيس للجمهورية.