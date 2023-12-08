"خطيئة قاتلة لا تغتفر"... حمدان يكشف عن "هرطقة" غير شرعية وغير دستورية وغير وطنية!

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كتب العميد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الاجتماعي:

يا أهلنا المسيحيين، ويا بطرك لبنان..

موقفكم الوطني بإجبار منظومة الطوائف والمذاهب، على انتخاب رئيساً للجمهورية، هو العامل الحاسم والأساسي لبقاء لبنان وطناً لنا جميعاً.

إن التمديد أو التعيين في موقع قيادة الجيش، دون توقيع رئيس الجمهورية، هو هرطقة غير شرعية وغير دستورية وغير وطنية، فكيف إذا كان بأمر همايوني من الخارج.

إنها ارتكاب الخطيئة القاتلة التي لا تغتفر، بحق جيشنا و وطننا.

المجال الوحيد المتاح اليوم، خارج فجوركم الدستوري يا خرابين بيوت بلدنا التي كانت عامرة،يا اورطة المذاهب والطوائف المستحكمة المهيمنة،هو انتخاب رئيساً للجمهورية اليوم وليس غداً.