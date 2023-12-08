استهدافات "بالجملة"... مواقع وثكنات اسرائيلية تحت نيران المقاومة!

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بيان صادر عن المقاومة الإسلامية:‏

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة‎ ‌‏03:00 من عصر يوم الجمعة 08-12-2023موقع ‏الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة. ‏

كما واستهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة‎ ‌‏03:00 من عصر يوم الجمعة 08-12-2023موقع ‏رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة ‏بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته ‏إصابة مباشرة وعند الساعة‎ ‌‏04:00 من عصر يوم الجمعة 08-12-2023 موقع العباد ‌‏بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابته إصابة مباشرة وثكنة ميتات ‏مقابل بلدة رميش ‏بالأسلحة المناسبة وتمّ إصابتها إصابة مباشرة. ‏



